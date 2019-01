 Lindsey Graham: US-Senator warnt vor Rückzug aus Syrien – wie „Irak auf Steroiden“

Trump trat eine Reise zur Luftwaffenbasis Dover an, um vier Amerikaner zu ehren, die in den vergangenen Tagen bei einem Selbstmordanschlag im syrischen Manbidsch getötet wurden. „Werde nach Dover aufbrechen, um mit den Familien von 4 sehr besonderen Menschen zu sein, die im Dienst für unser Land ihre Leben verloren“, twitterte er am Samstag. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat den Anschlag für sich reklamiert. Graham sagte, das Ziel, den IS in Syrien zu zerstören, sei noch nicht erreicht.