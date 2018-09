Lira-Absturz in der Türkei Letzte Chance Zinserhöhung

Auch der neue Finanzminister und Schwiegersohn des Präsidenten scheint die Dringlichkeit der Situation bewusst. In einer Rede am vergangenen Montag sprach er davon, einen „totalen Krieg gegen die Inflation“ führen zu wollen. Zinssenkungen aber kamen in der Rede nicht vor. Und so dürfte die Zentralbank aller Wahrscheinlichkeit einen Mittelweg einschlagen, sprich die Zinsen etwas erhöhen. Bei Nomura rechnet man mit einer Anhebung des Leitzinses von 2 oder 2,25 Prozent. Das dürfte weder genug sein, um die Inflation einzudämmen noch um den Lira-Kurs zu stabilisieren.