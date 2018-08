Lira-Krise: USA weisen Verantwortung für kritische Situation in der Türkei von sich

WashingtonDie US-Regierung hat die Verantwortung für die wirtschaftlichen Probleme in der Türkei zurückgewiesen. „Die wirtschaftlichen Probleme haben nicht erst begonnen, als wir am 1. August dieses Jahres Sanktionen gegen zwei Personen verhängt haben“, sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, am Dienstag in Washington.