Lira unter Druck: Ein Zentralbankchef von Erdoğans Gnaden

Die türkische Zeitung „Sözcü“ ist eine der wenigen verbliebenen kritischen Blätter des Landes – und sprach in ihrer Sonntagsausgabe deutlich aus, was viele Experten denken: „Das ist das Ende der Unabhängigkeit der Zentralbank“. Das Blatt bezog sich auf die überraschende Entlassung des türkischen Zentralbank-Präsidenten Murat Çetinkaya. Diese nämlich hatte Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Freitagnachmittag per Dekret angeordnet. Wie zu erwarten war, sackte die türkische Lira am Montag erst einmal ab. Die Währung verlor um 2,5 Prozent zum US-Dollar.