Lirakrise Inflation in Türkei springt im Januar auf knapp 49 Prozent

03. Februar 2022

Einkäufe auf dem Markt werden in der Türkei immer teurer. Bild: Imago Bild:

Die Inflation in der Türkei hat erneut stark angezogen. Die Verbraucherpreise stiegen um fast 50 Prozent im Vergleich zum Vormonat. An der lockeren Geldpolitik will das Land wohl dennoch vorerst festhalten.