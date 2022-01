Lockdown in Tianjin Was Omikron in China für die Wirtschaft bedeutet

Die meisten der weiteren 18 Infektionen stünden in Verbindung mit ihnen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Demnach handelte es sich bei den Infizierten vor allem um Schüler und deren Familienangehörige. Die Behörden rechneten damit, dass die Testung der gesamten Bevölkerung weitere Infektionen aufdecken wird.



Zwar waren bereits im Dezember die zwei ersten Omikron-Fälle in China gemeldet worden. Allerdings hatte es sich dabei um Reiserückkehrer gehandelt, die sich in Tianjin und in der südchinesischen Metropole Guangzhou in Quarantäne befanden. Nun folgt also der erste richtige lokale Ausbruch von Omikron in China. Ausgerechnet in Tianjin, einer Nachbarstadt von Peking, wo in wenigen Wochen die Olympischen Winterspiele beginnen sollen.