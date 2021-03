Logistik: Großes Containerschiff liegt quer im Suezkanal und blockiert ihn

Ein großes Containerschiff hat sich im Suezkanal quer gestellt und blockiert die wichtige Transportverbindung zwischen Europa und Asien. Der Verkehr auf der engen ägyptischen Wasserstraße stoppte am Dienstag, als die „MV Ever Given“ feststeckte. Was dazu geführt hatte, war zunächst unklar. Das Seefahrts- und Logistikunternehmen GAC teilte mit, das Schiff habe einen „Blackout“ erlitten.