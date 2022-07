Logistik: IfW: Ungewöhnlich lange Schiffstaus in der Nordsee

Die Staus von Containerschiffen in der Nordsee nehmen dem Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) zufolge in der Tendenz zu. „Über zwei Prozent der globalen Frachtkapazität stehen dort still und können weder be- noch entladen werden“, sagte IfW-Experte Vincent Stamer am Mittwoch. Für die Nordsee sei dies „sehr ungewöhnlich“.