Kuba: Studieren im Sozialismus

Die Universität aber bildet zunächst einen Kontrast: So abgenutzt die Treppenstufen sind, so ordentlich präsentieren sich die Gebäude. Und wer die Stufen hochläuft, und durch den imposanten Eindruck des Hauptflügels läuft, blickt auf einen grünen Innenhof mit Bänken. Hier sitzt Maja Kliem, Soziologiestudentin aus Leipzig. Von August 2016 bis Juli 2017 hat sie ein Auslandsjahr in Havanna verbracht. Es hat ihr so gut gefallen, dass sie nun für vier Wochen zu Besuch zurück ist. „Es braucht Zeit, bis man sich an den Alltag hier gewöhnt hat“, sagt sie rückblickend. „Aber wenn man sich erst einmal auf Kuba eingelassen hat, und mit den Leuten in Kontakt kommt, kann man hier eine tolle und einmalige Zeit erleben.“