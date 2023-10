London: Britischer Finanzminister gegen rasche Steuersenkung – „Treibt Inflation“

Der britische Finanzminister Jeremy Hunt erteilt Forderungen aus seiner konservativen Partei nach einer raschen Steuersenkung eine Absage. „Ich glaube an Steuersenkungen, aber wir wissen im Moment nicht, ob das vor den nächsten Wahlen möglich sein wird“, sagte Hunt am Montag dem „Times Radio“. Alle Steuersenkungen in diesem Jahr würden die Inflation anheizen. Damit würde es für Premierminister Rishi Sunak schwieriger, die Teuerungsrate wie versprochen bis zum Jahresende zu halbieren.