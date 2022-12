Luftabwehr Russland warnt USA vor Patriot-Lieferung an die Ukraine

15. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Ein Flugabwehrraketensystem vom Typ Patriot, hier im Bestand der Bundeswehr. Bild: Bild: dpa

Russland hat die USA vor der Lieferung des Patriot-Flugabwehrsystems an die Ukraine gewarnt. Wie andere schwere Waffen auch würden diese Komplexe für die russischen Streitkräfte zu „rechtmäßigen vorrangigen Zielen”, sagte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, am Donnerstag. Sie reagierte damit auf Berichte in US-Medien, denen zufolge Washington die Lieferung dieser Systeme für die Stärkung der ukrainischen Luftabwehr erwäge.