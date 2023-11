Luftangriffe: Miliz: Fünf Tote bei US-Angriffen im Irak

Das US-Militär hatte am Dienstag und Mittwoch mehrere Ziele im Irak mit Kampfflugzeugen attackiert. Dabei sei eine Einsatzzentrale der Kataib Hisbollah und eine Kommandozentrale in der Nähe von Al Anbar und Dschurf Al-Sachar zerstört worden, teilte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums mit. Die Angriffe waren die erste öffentlich vermeldete Reaktion der USA auf die jüngsten Raketenangriffe von mit dem Iran verbündeter Milizen im Irak auf US-Streitkräfte in der Region. Bisher hatten sich die USA auf drei Luftangriffe auf Milizen in Syrien beschränkt.