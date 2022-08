Luftfahrt: USA streicht Flüge von chinesischen Fluggesellschaften

Das US-Verkehrsministerium erklärte, dass die chinesischen Behörden seit dem 7. August ihre Politik dahingehend geändert hätten, dass ein Flug gestrichen wird, wenn die Zahl der positiv auf COVID-19 getesteten Passagiere vier Prozent der Gesamtzahl der Passagiere auf einem Flug nach China erreicht, und zwei Flüge, wenn die Zahl acht Prozent beträgt. Die US-Regierung hat wiederholt bei der chinesischen Regierung Einwände erhoben. Die Vorschriften würden die Fluggesellschaften in unnötiger Weise in die Pflicht nehmen, wenn Reisende vor dem Betreten ihres Fluges aus den Vereinigten Staaten negativ getestet werden, um nach ihrer Ankunft in China positiv auf COVID-19 vorgefunden zu werden.