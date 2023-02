Den Abschuss des mutmaßlichen chinesischen Spionageballons durch das amerikanische Militär verteidigte Biden dagegen gegen Kritik aus Peking. „Ich entschuldige mich nicht für den Abschuss dieses Ballons”, sagte Biden am Donnerstag in Washington. Die USA suchten keinen Konflikt mit China und wollten keinen neuen Kalten Krieg. Es gehe lediglich um einen Wettbewerb zwischen beiden Staaten. Diplomaten beider Länder seien weiter in Kontakt. „Und ich erwarte, dass ich mit Präsident Xi sprechen werde”, betonte er mit Blick auf seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping.