Luigi Di Maio: Spitzenkandidat der italienischen 5-Sterne-Bewegung gibt sich als Bankenfreund

Alle Parteien überbieten sich vor der Wahl mit Versprechungen, die zumeist nicht gegengerechnet sind. An Di Maios Besuch in der Londoner City kann man exemplarisch ablesen, wie die 5 Sterne Politik und Wahlkampf machen – ganz nach den Regeln einer populistischen Partei: In Italien wiederholt Di Maio in jeder Talkshow, dass sie Koalitionen mit anderen Parteien kategorisch ausschließen. Den Analysten in London sagte er, er sei bereit, mit anderen Parteien zusammen zu arbeiten und dass seine Bewegung, wenn sie an der Regierung sei, Italien nicht ins Chaos stürzen lassen würde.