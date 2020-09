Lukaschenko: Terror gegen unser eigenes Volk“ – Weiteres Führungsmitglied der weißrussischen Opposition festgenommen

Tichanowskaja war im Wahlkampf von zwei weiteren führenden Bürgerrechtlerinnen, Veronika Zapkala und Maria Kolesnikowa, unterstützt worden. Kolesnikowa wurde am Montag in Minsk festgenommen und am Dienstag mit zwei weiteren Mitgliedern des Koordinationsrats an die ukrainische Grenze gefahren. Im Niemandsland zerriss Kolesnikowa Berichten zufolge ihren Pass in kleine Teile, womit die Ausweisung für die belarussischen Behörden unmöglich geworden sei. Sie wurde festgenommen, ihr Verbleib war aber zunächst unklar. Am Mittwoch teilte denn Kolesnikowas Vater mit, Ermittler hätten ihn informiert, dass sie in einem Gefängnis in Minsk sei.