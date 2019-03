Machtkampf in Venezuela: Stromausfälle legen Venezuela lahm und entfachen Konflikt

CaracasDie massiven Stromausfälle in Venezuela haben die Spannungen zwischen den verfeindeten politischen Lagern verschärft. Am Samstag gingen Anhänger von Staatschef Nicolás Maduro und dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó in Caracas auf die Straße. Beide Seiten machten sich gegenseitig für den Zusammenbruch des Energienetzes verantwortlich. Auch am Samstag hatte das Land mit Stromausfällen zu kämpfen.