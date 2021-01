Machtwechsel: Neue Regierungskoalition in Estland mit erster Frau an der Spitze

Die beiden größten Parteien Estlands haben sich auf die Bildung einer Regierungskoalition geeinigt. Die 43-jährige Kaja Kallas von der moderat rechten Reformpartei solle die erste Frau an der Regierungsspitze in der Geschichte des Landes werden, teilten ihre Partei und die linksgerichtete Zentrumspartei am Sonntag mit.