Macron und von der Leyen in China Die EU konfrontiert, China bleibt ruhig

Peking hat zwar kaum noch Hoffnung auf eine Stabilisierung der Beziehungen zu den Amerikanern. Aber Europa hat es noch nicht aufgegeben. Am liebsten würde man immer noch das Investitionsabkommen mit der EU unterzeichnen, dessen Ratifizierung wegen des Streits um die Menschenrechtslage in der chinesischen Region Xinjiang und gegenseitig verhängter Sanktionen auf Eis liegt. In der chinesischen Propaganda ist zwar oft vom „Westen“ die Rede. In der Praxis unterscheidet Peking jedoch stark zwischen den USA auf der einen und Europa auf der anderen Seite.



Das wurde auch auf der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking im März deutlich. Sowohl Präsident Xi Jinping als auch sein Außenminister Qin Gang schossen sich auf dem wichtigsten politischen Treffen des Jahres vor allem auf die USA ein. Ganz andere Töne in Richtung EU: „Wir hoffen, dass Europa, das unter dem Krieg in der Ukraine gelitten hat, aus seinem Schmerz lernt und echte strategische Autonomie und langfristige Stabilität erreicht“, sagte Qin.