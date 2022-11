Madrid Hunderttausende protestieren gegen Gesundheitskürzungen

13. November 2022 | Quelle: dpa

Demonstration zur Unterstützung der öffentlichen Gesundheitsversorgung auf dem Cibeles-Platz. Bild: Bild: dpa

Hunderttausende haben in Madrid gegen die Vernachlässigung des Gesundheitssektors protestiert. Nach einem Sternmarsch versammelten sich nach Angaben der Organisatoren circa 670.000 Menschen am Sonntag am Cibeles-Platz im Zentrum der spanischen Hauptstadt. Das Innenministerium schätzte die Zahl der Demonstranten derweil auf 200.000. Protestiert wurde gegen die Sparpolitik und die Pläne der konservativen Regionalregierung in Madrid, die Notfallversorgung wegen des Personalmangels in den öffentlichen Gesundheitszentren zum Teil auch online zu absolvieren.