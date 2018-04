Majestät lässt fördern: So buhlt Thailands exzentrischer König um deutsche Investoren

„Der König beobachtet die Entwicklung in Thailand mit größter Sorge“, sagt ein europäischer Diplomat in Bangkok, der gute Kontakte zum Königshaus unterhält. Vajiralongkorn fürchte Unruhen in seinem Land und nehme darum deutlich stärkeren Einfluss – aus Deutschland und für Deutschland. Denn die Rettung seines Landes, so der Plan des Königs, soll mit Unternehmen aus der Bundesrepublik gelingen.

Es ist eine Geschichte, die klingt wie ein Märchen – und ist doch nicht ausgedacht. Weil die amtierende Regierung an ihrem Job scheitert, muss der König selbst ran. Weil ihm aber sein eigenes Land zum Leben zu unbequem ist, versucht er sich an einem gewagten Experiment: dem Regieren aus dem selbst gewählten Exil. Wirtschaftsförderung per Fernsteuerung quasi.