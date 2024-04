Malaysia Tragödie bei Probeflug: Zehn Opfer nach Hubschrauber-Crash

Nach Angaben der Marine stürzte einer der Hubschrauber auf eine Treppe in dem Stadion, der andere in ein Schwimmbad in einem angrenzenden Sportzentrum. Auf Fotos waren die völlig zerstörten Überreste der Helikopter zu sehen. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Eine Untersuchungskommission soll zur Klärung beitragen.