Malmström trifft US-Handelsbeauftragten: EU will Trump die Zölle ausreden

Die erste Gelegenheit zu verhandeln ergibt sich gleich am Samstag: Dann wird EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström Trumps Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Brüssel treffen. Auch ihr japanischer Kollege Hiroshige Seko ist dabei. Das Treffen war schon länger geplant und sollte sich eigentlich auf den gemeinsamen Kampf gegen die massiven Überkapazitäten in China konzentrieren.