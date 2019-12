Malta EU-Parlament fordert sofortigen Rückstritt von Maltas Premierminister

Angesichts des Regierungsskandals nach dem Mord an einer Journalistin in Malta hat das Europaparlament den sofortigen Rücktritt von Premierminister Joseph Muscat gefordert. In einer mit großer Mehrheit angenommenen Resolution äußerten die Abgeordneten am Mittwoch große Bedenken an der Glaubwürdigkeit der Untersuchungen zur Ermordung von Daphne Caruana Galizia. Solange Muscat im Amt bleibe, bestehe die Gefahr, dass die laufenden Ermittlungen beeinträchtigt werden, erklärte das EU-Parlament.