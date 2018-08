Manafort und Cohen: US-Demokraten meiden das Thema Amtsenthebung

Zuvor waren bereits andere enge Ex-Mitarbeiter von Trump in juristische Schwierigkeiten geraten, so der ehemalige nationale Sicherheitsberater Michael Flynn. Und just wurden - in kurzer Folge - zwei republikanische Abgeordnete angeklagt: der eine muss sich wegen Missbrauchs von Wahlkampfgeldern verantworten, der andere wegen Insiderhandels an der Börse. Die betroffenen Abgeordneten Duncan Hunter und Chris Collins haben die Vorwürfe bestritten.