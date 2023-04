Manganknollen: Rohstoffvorkommen in internationalen Gewässern – Wer um den Tiefseebergbau ringt

Wirtschaftsstaatssekretärin Brantner verweist auf mögliche CO2-Senken, also die Gefahr, dass im Meer gebundenes Kohlendioxid durch ein Aufwühlen des Bodens in die Atmosphäre entweichen könnte. Dazu warnen Umweltschutzorganisationen, dass zwar auch der Bergbau an Land in die Natur eingreife, eine Renaturierung dort aber viel einfacher sei.