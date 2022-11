Mangrovenwälder und Kohleminen: Bangladesch will ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb nehmen – obwohl es seine Emissionen senken will

Erneuerbare Energien versorgen bereits Millionen von Haushalten in Bangladesch. „Bangladesch verfügt über eines der am schnellsten wachsenden Systeme für Solarenergie in Privathaushalten“, sagt Saleemul Huq, Direktor des in Dhaka ansässigen International Centre for Climate Change and Development. „Eine weitere Option ist die Offshore-Windenergie. Mit den neuesten verfügbaren Technologien ist es denkbar, dass die im Golf von Bengalen erzeugte Windenergie nicht nur den Bedarf von Bangladesch, sondern auch von Regionen im benachbarten Indien und Myanmar decken kann.“