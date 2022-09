Mar-a-Lago Untersuchung: Streit um Dokumente aus Trumps Luxus-Anwesen geht in die nächste Runde

Das juristische Gerangel um die im Luxus-Anwesen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump beschlagnahmten Unterlagen geht in die nächste Runde. Das US-Justizministerium zog am Freitag (Ortszeit) vor ein Berufungsgericht, um die vom FBI bei der Razzia in Trumps Wohnsitz in Florida sichergestellten Verschlusssachen bei ihren strafrechtlichen Ermittlungen wieder einsehen zu können.