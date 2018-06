Mariano Rajoy: Spaniens Ministerpräsident stürzt über Misstrauensvotum

Gegen den Misstrauensantrag von Sánchez würde auch nichts sprechen, wenn er einen Termin für schnelle Neuwahlen beinhalten würde. Dann könnten die Spanier an der Urne entscheiden, wer das Land führen soll. Eine solche Wahl würde die Möglichkeit bieten, dass sie eine entscheidungsfähige Koalition hervorbringt, die in der Lage ist, dringend nötige Reformen in Spanien auf den Weg zu bringen. Auch Rajoys Minderheitsregierung war dazu nicht in der Lage.