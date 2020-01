Marine Niederländische Damen-Werft erhält Zuschlag für Mehrzweckkampfschiff

Um den Auftrag für das Milliarden-Projekt hatte sich auch German Naval Yards in Kiel mit Thyssenkrupp Marine Systems (TkMS) als Subunternehmer beworben. Taubers Schreiben an die Obleute liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. „Unserem Ziel, die zukünftige Einsatzfähigkeit der Deutschen Marine zu sichern, sind wir damit ein großes Stück näher gekommen“, heißt es darin.