Mario Centeno: Eurogruppen-Chef mahnt Rom zu Budgetdisziplin

Eurogruppen-Chef Mario Centeno hat Italiens neue Regierung davor gewarnt, die EU-Vorgaben für den Haushalt in Frage zu stellen. Die entsprechenden Regeln seien bereits flexibel genug, sagte er Reuters am Wochenende am Rande einer Wirtschaftskonferenz in Cernobbio. Die Regierung in Rom solle den Haushaltsplan für 2020 nicht zum Vorwand nehmen, auf Änderungen zu dringen: „Das könnte Schwierigkeiten am Markt in Form höherer Zinsen auslösen, die die italienische Regierung dann zu schultern hätte“, mahnte der Portugiese.