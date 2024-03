Auch chinesische Konkurrenten von Huawei verkauften in den ersten Wochen des Jahres weniger Geräte als ein Jahr zuvor. So fiel der Absatz von Oppo um 29 Prozent und von Xiaomi um 7 Prozent, wie Counterpoint am Dienstag berichtete. Vivo blieb trotz eines Verkaufsrückgangs von 15 Prozent der Marktführer.