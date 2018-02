„Maschinengewehr Gottes“: US-Evangelist Billy Graham ist tot

WashingtonDer US-Evangelist und ehemalige Baptistenpfarrer Billy Graham ist tot. Er sei im Alter von 99 Jahren gestorben, teilte die Billy Graham Evangelistic Association am Mittwoch über einen Sprecher mit. Graham diente mehreren Präsidenten als Berater, darunter Lyndon B. Johnson, Gerald Ford und George Bush senior. Dem jüngeren Bush soll er in den 1980er Jahren beim Kampf gegen seine Alkoholsucht geholfen haben. Mit Massenevangelisationen wurde der Baptistenpfarrer einem Millionenpublikum bekannt. Sein Auftreten brachte ihm den Spitznamen „Maschinengewehr Gottes“ ein. Graham ging 2005 in den Ruhestand. Über Jahre war er schwer krank.