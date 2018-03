Massaker in Florida: Polizist griff während Amoklauf nicht ein

In der Majory Stoneman Douglas Hig School in Parkland hatte am vergangenen Mittwoch ein 19 Jahre alter Ex-Schüler 17 Menschen erschossen. Der Hilfssheriff hatte zwar Stellung vor dem Gebäude bezogen, er sei aber nicht hineingegangen, so Israel. Der Polizist sei nach der Suspendierung vom Dienst zurückgetreten.