Massenarbeitslosigkeit in den USA „Eine erhebliche Zahl wird keinen Job zum Zurückkehren haben“

Beispiel MGM Resorts: Der Betreiber von Hotels und Casinos mit Sitz in Las Vegas schickte im März 63.000 Mitarbeiter nach Hause und erklärte sie für freigestellt, also nur zeitweilig ohne Job. Jetzt kündigte das Unternehmen an, dass es für viele ab Ende August komplett vorbei sei mit der Stelle. Im März noch seien sie zuversichtlich gewesen, dass die Hotels und Casinos bald wieder aufmachen könnten, hat Personalchefin Laura Lee in einem Schreiben an die Behörden erklärt. Wegen der Dauer und des Ausmaßes der Corona-Pandemie sei aber eine Neubewertung der Lage nötig gewesen.