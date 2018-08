Massenflucht aus Krisenstaat „In Venezuela gibt es keine Zukunft“

„Ich habe im Dezember das letzte Mal Hühnchen gegessen. Seitdem nichts als Reis und Linsen. Und auch davon gibt es nicht genug“, erzählt Peña. „Und wenn du protestierst, stecken sie dich ins Gefängnis.“ Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro hat das von der Opposition dominierte Parlament entmachten lassen und sich in umstrittenen Wahlen im Amt bestätigen lassen. Regierungsnahe Schlägertrupps – die so genannten Colectivos – terrorisieren die Bevölkerung. „Ich sehe in Venezuela keine Zukunft mehr für uns und unsere Kinder“, sagt César Fuentes. „In den Banken gibt es kein Geld, in den Krankenhäusern keine Medikamente.“ In Maracay arbeitete der 42-Jährige als Schlachter, doch Fleisch gibt es schon lange nicht mehr in Venezuela. Seit einem Monat hängt er nun schon in der Migrantenherberge der Scalabrini-Missionare in Cúcuta fest und wartet auf gültige Papiere für seine Familie zur Weiterreise. Seine Frau hat eine Tante in Quito, da wollen sie jetzt hin.