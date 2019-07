Massenproteste: China sieht westliche Politiker hinter Demonstrationen in Hongkong

Peking Die chinesische Regierung gibt westlichen Politikern die Schuld an Demonstrationen in der Sonderverwaltungszone Hongkong. „Unverantwortliche Bemerkungen“ schürten Unruhe in Hongkong, um China in Schwierigkeiten zu bringen und seine Entwicklung zu hemmen, sagte der Sprecher des Hongkong-Büros der Regierung in Peking, Yang Guang, am Montag. Namen von Politikern oder deren Herkunftsländer nannte er nicht.