Massenproteste: Russland wirft Ausland Einmischung in Innenpolitik vor

Moskau Nach den Protesten und Massenfestnahmen in Moskau hat das russische Außenministerium Ausländern vorgeworfen, sich in die Innenpolitik Russlands einzumischen. Ein Diplomat der US-Botschaft sei in Moskau einbestellt worden, teilte das Außenministerium am Freitag mit. Die Vertretung habe im Internet zur Teilnahme an den Protesten aufgerufen.