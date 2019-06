Massenproteste und Zittern vor Peking Hongkongs Geschäftswelt verlagert Vermögen ins Ausland

Der Versuch von Regierungschefin Carrie Lam, das kontroverse Gesetz schnell von der Peking-treuen Mehrheit im Legislativrat billigen zu lassen, hatte in den vergangenen Wochen die größten Demonstrationen in Hongkong seit drei Jahrzehnten ausgelöst. Nur nach dem Pekinger Tiananmen-Massaker 1989 waren in Hongkong noch mehr Menschen auf die Straße gegangen. Am Sonntag vor einer Woche zählten die Organisatoren bis zu zwei Millionen Protestler - das wäre gut ein Viertel der sieben Millionen Einwohner zählenden chinesischen Sonderverwaltungsregion.



Wegen der Massenproteste hatte sich Lam für die Kontroverse über das Gesetz entschuldigt. Es habe Unzulänglichkeiten in der Arbeit ihrer Regierung gegeben. Die Regierungschefin zog das Gesetz zwar nicht wie von den Gegnern gefordert komplett zurück. Doch betonte sie, dass es keine Pläne gebe, die Beratungen wieder aufzunehmen, so dass der Entwurf im Juli 2020 auslaufen werde. Glauben wollen ihr das viele Protestler jedoch nicht.