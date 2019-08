Massenproteste: USA und Australien warnen vor Reisen nach Hongkong

Hongkong Die USA haben ihre Reisewarnungen für Hongkong verschärft. Urlauber und Geschäftsreisende wurden am Donnerstag zu erhöhter Vorsicht aufgerufen. „Die Proteste und Zusammenstöße haben sich jenseits der Bereiche ausgeweitet, in denen die Polizei Kundgebungen und Umzüge erlaubt hat“, hieß es auf der Internet-Seite des US-Generalkonsulats in Hongkong. „Diese Demonstrationen, die fast unbemerkt entstehen können, werden wahrscheinlich fortgesetzt.“ Auch Australien veröffentlichte eine Reisewarnung an seine Bürger.