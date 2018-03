Mathias Cormann: Ein Belgier ist plötzlich Premierminister von Australien

Zumindest für eine Woche, während Amtsinhaber Malcolm Turnbull in den USA ist. Dessen Vize Barnaby Joyce ist unabkömmlich: Er hat seine 17 Jahre jüngere Pressesprecherin geschwängert, Frau und Kinder verlassen und steht politisch vor dem Aus. So ist Finanzminister Cormann in die neue Rolle gerutscht.