Matteo Salvini: Italiens Innenminister fordert Ende von Waffenembargo gegen Libyen

Zudem kündigte Salvini an, die Haftlager für Migranten in Libyen „angenehmer“ zu machen. Insassen sowie Menschenrechtler kritisieren die Bedingungen in den oft heimlich betriebenen Gefängnissen im Land als unmenschlich - von Überfüllung, miserabler Lebensmittelversorgung und Übergriffen ist die Rede.