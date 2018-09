Matteo Salvini: Italiens Innenminister stellt Bedingungen an Flüchtlingsabkommen mit Deutschland

Wien, RomItaliens Innenminister Matteo Salvini will das geplante Flüchtlingsabkommen mit der deutschen Regierung nicht unterschreiben, bis alle seine Forderungen erfüllt sind. „Seit Wochen liegt dieses Abkommen auf meinem Schreibtisch. Ich habe aber noch nichts unterschrieben“, sagte der Vize-Regierungschef in einem am Freitag veröffentlichten Interview der österreichischen Zeitung „Die Presse“.