„Mauritius-Leaks“ Steuerparadies Mauritius: Indiens eigenes Luxemburg

Bis zur Unterzeichnung des Änderungsprotokolls 2016 war der wichtigste Vorteil des Doppelbesteuerungsabkommens DTAA die kurz- und langfristigen Kapitalgewinne, die ein in Mauritius ansässiger Einwohner erzielte, wenn er Wertpapiere aus Indien übertrug, die in Indien selbst nicht steuerpflichtig waren. Die Kapitalertragsteuer variiert in Indien zwischen null und 40 Prozent, abhängig von der Art der Wertpapiere, der Haltedauer und dem Anleger. Gewinne aus der Übertragung von börsennotierten Wertpapieren, die über einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten gehalten werden, werden als langfristige Kapitalgewinne kategorisiert. Besonders vorteilhaft war es für US-Investoren, die über Mauritius investierten, dass sie eine Doppelbesteuerung von Kapitalerträgen vermeiden konnten, die aufgrund von Konflikten in den Quellensteuerregeln (für die Kapitalertragsteuer) nach US-amerikanischem und indischem nationalem Recht möglich waren. „Mit der Änderung des Steuerabkommens, insbesondere der Einführung der Beschränkung der Leistungserbringung, reicht der Wohnsitz allein nicht aus, um Anspruch auf vertragliche Leistungen zu erheben, insbesondere im Hinblick auf die Investition in Aktien eines indischen Unternehmens“, sagte die Firma in einem im vergangenen Jahr veröffentlichten Papier.