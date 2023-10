Medien: Russland hält Reporterin von US-finanziertem Sender fest

Die Redakteurin des tatarisch-baschkirischen Dienstes von RFE/RL war dem Sender zufolge am 20. Mai wegen eines familiären Notfalls nach Russland gereist. Als Kurmasheva das Land am 2. Juni wieder verlassen wollte und auf ihren Rückflug wartete, sei sie vorübergehend festgenommen worden. Am Flughafen der Stadt Kasan seien die beiden Pässe der 47-Jährigen beschlagnahmt worden.