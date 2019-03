 Medienbericht: Chinas BIP könnte durch geplante Mehrwertsteuersenkung um 80 Milliarden Euro steigen

Eine Mehrwertsteuerreduzierung war in Politikkreisen angesichts der Konjunkturabkühlung erwartet worden. Die Regierung in Peking hat bereits allgemein Steuererleichterungen in Aussicht gestellt. Dadurch sollen die Belastungen für kleine und mittelgroße Firmen um umgerechnet rund 26 Milliarden Euro (200 Milliarden Yuan) pro Jahr verringert werden, wie Finanzminister Liu Kun im Januar sagte.