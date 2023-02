Medienbericht: FBI durchsucht offenbar Universität von Delaware im Zusammenhang mit Biden-Dokumenten

Die US-Bundespolizei FBI hat einem Medienbericht zufolge in den vergangenen Wochen zwei Razzien an der Universität von Delaware im Zusammenhang mit dem Umgang von Präsident Joe Biden mit Geheimdokumenten durchgeführt. Die beiden Durchsuchungen erfolgten mit Zustimmung und in Zusammenarbeit mit Bidens Anwaltsteam, berichtete der Sender CNN am Mittwoch unter Berufung auf eine mit den Ermittlungen vertraute Person. Das US-Präsidialamt lehnte eine Stellungnahme ab.