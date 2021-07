Medienbericht: Globale Steuerreform: Großbritannien soll Sonderregelung für Banken erhalten

Eine Einigung der 139 Länder unter dem Dach der OECD auf eine weltweite Steuervorschrift soll dazu führen, dass Unternehmen mehr Abgaben in den Ländern zahlen, in denen sie tätig sind. Banken zahlen bereits in der Regel in dem Land Steuern, in dem sie ihre Gewinne erwirtschaften, so die OECD in einem Papier aus dem Jahr 2020.