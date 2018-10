Medienbericht Riad will offenbar Tötung von Chaschukdschi einräumen

Im Fall des unter mysteriösen Umständen verschwundenen Journalisten Dschamal Chaschukdschi deutet sich eine dramatische Wendung an. Nach einem Bericht von CNN will Saudi-Arabien dessen Tötung einräumen. Eine Erklärung sei bereits in Vorbereitung, laut der der Journalist bei einer aus dem Ruder gelaufenen Vernehmung im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul gestorben sei, meldete der Nachrichtensender am Montag unter Berufung auf zwei nicht näher genannte Quellen. Gleichwohl wolle Riad aber bestreiten, dass König Salman oder Kronprinz Mohammed bin Salman die Tötung Chaschukdschis angeordnet hätten.