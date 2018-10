Medienbericht Trump half seinen Eltern bei Steuerbetrug

US-Präsident Donald Trump soll einem Zeitungsbericht zufolge in millionenschwere Steuertricksereien seiner Familie verwickelt sein, die bis hin zu Betrug reichten. Er habe in den 1990er Jahren seinen Eltern bei der Umgehung von Steuern geholfen, berichtete die „New York Times“ am Dienstag unter Berufung auf „einen großen Fundus“ an vertraulichen Steuererklärungen und Finanzunterlagen. Dazu habe Trump mit seinen Geschwistern eine Scheinfirma gegründet, um millionenschwere Geschenke seiner Eltern zu verschleiern. Zudem sei er daran beteiligt gewesen, den Wert der elterlichen Immobilien herabzusetzen. Dies habe zu einer um Hunderte Millionen Dollar reduzierten Steuerlast geführt, als diese Immobilien auf ihn und seine Geschwister übertragen worden seien.